В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске местная жительница подозревается в организации фиктивной регистрации шести иностранных граждан. Полиция установила, что женщина оформила прописку мигрантов в своей квартире, хотя те никогда там не жили.
Отдел дознания УМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 59-летней горожанки. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, женщина владеет жильем в областном центре, но использовала его для незаконной регистрации иностранцев. Проверка показала, что ни один из шести человек, которых она прописала, фактически не проживал по указанному адресу.
Следствие квалифицировало ее действия по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранных граждан. По данным правоохранителей, у женщины не было намерения предоставлять квартиру для реального проживания мигрантов. Сейчас полиция выясняет, получала ли она денежную выгоду от этой схемы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:15 Сегодня Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
09:51 Сегодня В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов
09:56 Сегодня Полиция задержала охинца за кражу денег у семьи друга
09:06 Сегодня Подросток в Корсакове украл велосипед, чтобы его разобрать
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
14:06 4 Августа Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов
12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
09:25 1 Августа Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Выбор редакции
- 12:27 Сегодня В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
- 17:42 Вчера Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
- 09:37 6 Августа Сахалинский музей открывает выставку о войне с Японией
- 14:20 5 Августа На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?