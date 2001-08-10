В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске местная жительница подозревается в организации фиктивной регистрации шести иностранных граждан. Полиция установила, что женщина оформила прописку мигрантов в своей квартире, хотя те никогда там не жили.

Отдел дознания УМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело в отношении 59-летней горожанки. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, женщина владеет жильем в областном центре, но использовала его для незаконной регистрации иностранцев. Проверка показала, что ни один из шести человек, которых она прописала, фактически не проживал по указанному адресу.

Следствие квалифицировало ее действия по статье 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранных граждан. По данным правоохранителей, у женщины не было намерения предоставлять квартиру для реального проживания мигрантов. Сейчас полиция выясняет, получала ли она денежную выгоду от этой схемы.