Водитель УАЗа спровоцировал аварию с мотоциклистом в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 августа 2025 года на улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 49-летний водитель мотоцикла получил травмы. Конфликтная ситуация возникла из-за того, что водитель УАЗа не уступил дорогу двухколесному транспортному средству.

Как сообщает ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, авария произошла в 13:50 у дома №75 по улице Кирова. 69-летний водитель УАЗа, выезжая со второстепенной улицы Тимирязева, нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество мотоциклу Regul Moto Sport. Водитель мотоцикла, чтобы избежать лобового столкновения, вынужден был резко свернуть влево, в результате чего съехал в придорожный кювет.

По предварительным данным, мотоциклист получил травмы различной степени тяжести. Медики оперативно доставили пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия и степень вины каждого из участников ДТП. Как рассказали в правоохранительных органах, по факту происшествия проводятся процессуальные проверки.

