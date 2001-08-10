На Курилах водитель вылетел на внедорожнике в кювет и сбежал, бросив в салоне женщину с детьми

Тихоокеанское
Южные районы Сахалина 8 августа ожидают сильные дожди
10:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В среду вечером, 6 августа 2025 года, на 5-м километре автодороги "Курильск – Аэропорт Буревестник" неустановленный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser не справился с управлением и перевернулся в кювет. После аварии водитель скрылся с места происшествия, оставив травмированных пассажиров, включая двоих маленьких детей.

Как сообщает ТИА "Острова" в ГИБДД, авария произошла в 23:35. Автомобиль, двигавшийся в южном направлении, съехал с дороги и опрокинулся в правый кювет. В результате 28-летняя пассажирка и двое детей — 3 и 5 лет — получили травмы различной степени тяжести. Медики оперативно доставили пострадавших в ближайшую больницу.

Сотрудники полиции устанавливают личность скрывшегося водителя и обстоятельства ДТП. Как рассказали в правоохранительных органах, особое внимание уделяется поиску очевидцев происшествия. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий.

