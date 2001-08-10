Тихоокеанское
10:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Южно-Сахалинска украла телефон на детской площадке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летняя местная жительница, ранее имевшая судимость, похитила мобильный телефон, оставленный без присмотра на детской площадке. Ущерб от её действий составил 24 999 рублей, а само преступление следствие квалифицировало как кражу с причинением значительного ущерба.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел вечером 10 июня 2025 года на детской площадке по улице Комсомольской. Обвиняемая заметила оставленный без присмотра телефон на скамейке, проверила, что за ней никто не наблюдает, и положила чужое имущество в карман куртки. После этого она покинула место преступления и распорядилась похищенным телефоном по своему усмотрению.

Следствие установило все обстоятельства дела и квалифицировало действия женщины по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ. Как сообщили в правоохранительных органах, уголовное дело уже передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит наказание за кражу с причинением значительного ущерба гражданину.

