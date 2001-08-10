Южносахалинка фиктивно прописала 17 иностранцев в своей квартире
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинка незаконно зарегистрировала в своей квартире 17 иностранных граждан, которые никогда там не проживали. Полиция квалифицировала её действия по статье 322.3 УК РФ о фиктивной постановке на учет иностранцев.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области 54-летняя женщина, владеющая жильем в областном центре, сознательно пошла на нарушение миграционного законодательства. Она оформила регистрацию 17 иностранных граждан по своему адресу, хотя не планировала предоставлять им жилье для фактического проживания.
Сотрудники полиции установили, что ни один из зарегистрированных иностранцев никогда не появлялся по указанному адресу. Как рассказали в правоохранительных органах, фигурантке грозит ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и возможных соучастников.
