Соседка украла 15 тысяч рублей у хозяйки квартиры во время застолья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
48-летняя жительница города обратилась в полицию с заявлением о пропаже 15 тысяч рублей. Как выяснилось, кражу совершила 49-летняя соседка, которая пришла в гости вместе со своим мужем.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. Женщины вместе с мужем хозяйки распивали спиртные напитки в квартире потерпевшей. Когда хозяйка уснула, гостья обыскала комнату и нашла деньги в шкафу, после чего покинула помещение вместе с супругом.
Украденные средства злоумышленница потратила на личные нужды. Следствие квалифицировало её действия по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ как кражу с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
