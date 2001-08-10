Тихоокеанское
Новости происшествий Сахалина и Курил

Соседка украла 15 тысяч рублей у хозяйки квартиры во время застолья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

48-летняя жительница города обратилась в полицию с заявлением о пропаже 15 тысяч рублей. Как выяснилось, кражу совершила 49-летняя соседка, которая пришла в гости вместе со своим мужем.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемую. Женщины вместе с мужем хозяйки распивали спиртные напитки в квартире потерпевшей. Когда хозяйка уснула, гостья обыскала комнату и нашла деньги в шкафу, после чего покинула помещение вместе с супругом.

Украденные средства злоумышленница потратила на личные нужды. Следствие квалифицировало её действия по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ как кражу с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

