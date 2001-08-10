На Сахалине за сутки произошло три аварии, есть погибший и пострадавшие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 6 августа 2025 года в регионе зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и трое получили травмы. Параллельно сотрудники ГИБДД выявили 144 нарушения правил дорожного движения, включая пять случаев управления автомобилем в нетрезвом виде.

Как сообщает ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалинской области, за прошедшие сутки инспекторы отстранили от управления пять нетрезвых водителей и задержали 13 человек, управлявших транспортными средствами без прав. Среди других распространенных нарушений - тонировка стекол (8 случаев), непредоставление преимущества пешеходам (1 случай) и нарушение правил перевозки детей (5 случаев).

Стационарные комплексы зафиксировали 1782 нарушения ПДД, большинство из которых (1565 случаев) касались превышения скорости. Также камеры запечатлели 6 проездов на красный свет, 113 фактов непристегнутых ремней безопасности и 7 случаев непропуска пешеходов. Сотрудники ГИБДД поместили на штрафстоянку 7 автомобилей и составили 6 административных материалов на водителей, не оплативших штрафы в установленный срок.