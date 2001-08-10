Сахалинец потерял 220 тысяч рублей в схеме с фальшивым брокером

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

41-летний сахалинец обратился в полицию после того, как неизвестные лица под видом биржевых брокеров выманили у него крупную сумму денег. Преступники использовали сложную схему, убедив жертву сначала вложить небольшую сумму, а затем оформить кредит для дальнейших "инвестиций".

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, все началось 2 июля, когда заявителю позвонил человек, представившийся биржевым брокером Вадимом. Он убедил мужчину установить специальное приложение и перевести 8500 рублей для начала торгов. Через несколько дней мошенник сообщил о якобы успешных сделках и увеличении суммы до 26 тысяч рублей, что побудило жертву взять кредит на 220 тысяч рублей.

После перевода дополнительных 175 тысяч рублей на указанные номера, мужчине позвонила девушка, назвавшаяся страховым агентом Анастасией. Она потребовала еще 3500 долларов для "разблокировки счетов", после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению всех участников преступной группы. Дело квалифицировали по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).