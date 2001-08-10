Пожарные потушили горящий дом в селе Рейдово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возгорание на улице Курильское шоссе началось вечером 6 июля, и уже через две минуты на место прибыли пожарные. Специалистам потребовалось почти четыре часа, чтобы полностью потушить огонь, охвативший 100 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 17:35, и уже к 17:37 первые расчеты прибыли к горящему дому. Как сообщает ТИА "Острова" в МЧС Сахалинской области, огнеборцы локализовали пламя к 19:45, но окончательно справились с огнем только к 21:20.

В тушении участвовали пять пожарных и две единицы спецтехники. Благодаря их слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки. В результате происшествия никто не пострадал, причина возгорания пока устанавливается.