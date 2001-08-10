За неделю на Сахалине изъяли 9 единиц оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За неделю сотрудники ведомства выявили семь нарушений в частных охранных предприятиях и изъяли девять единиц огнестрельного оружия. Основные нарушения связаны с отсутствием у охранников необходимых документов, а у владельцев оружия – медицинских заключений.
Сотрудники Территориального Управления Росгвардии провели внеплановые проверки частных охранных организаций. В результате они обнаружили, что трое работников работали без удостоверений, двое – без личных карточек, а еще двое не прошли обязательное медицинское освидетельствование. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, руководство охранных компаний также понесло ответственность за допущенные нарушения.
Во время рейдов росгвардейцы проверили более 70 мест хранения гражданского и служебного оружия. В десяти случаях владельцы нарушили правила: у них изъяли три единицы оружия и аннулировали три разрешения. Особое внимание уделили владельцам, не прошедшим проверку на знание правил безопасности. Например, у жителей Охи и Южно-Сахалинска конфисковали два травматических пистолета, а в Южно-Курильске и Южно-Сахалинске – три охотничьих ружья и еще один травматический пистолет из-за отсутствия медицинских справок. Всего изъяли девять единиц оружия и аннулировали семь разрешений.
