В Амурскую область не пустили куриные яйца мятного цвета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мужчина хотел ввезти в Амурскую область из Китая свежие яйца, но не смог, поскольку не имел необходимых документов. Об этом пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на областное управление Россельхознадзора.
"(...) 1 августа в ручной клади у гражданина, въезжающего из КНР, было обнаружено 90 свежих яиц неизвестного происхождения. Продукция изъята и уничтожена по причине отсутствия необходимых документов для ввоза в РФ", - сообщает ведомство.
Судя по фото, яйца, которые пытался ввести турист, были мятного цвета. В Сети сообщается, что яйца такого цвета несут куры породы "Араукана". Цвет яиц связан с тем, что в организме арауканы вырабатывается пигмент биливердин, который откладывается на скорлупе еще в процессе формирования яйца в яйцеводе.
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