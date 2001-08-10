Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2025
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Полиция Невельска задержала местного жителя за сбыт наркотиков
11:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Невельска задержала местного жителя за сбыт наркотиков

Полиция Невельска задержала местного жителя за сбыт наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ОМВД России по Невельскому району установили причастность 45-летнего горожанина к незаконному обороту наркотических средств. Мужчина использовал мессенджеры для поиска клиентов и систему тайников-закладок для распространения запрещенных веществ.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, оперативники получили информацию о причастности подозреваемого к наркоторговле в ходе расследования уголовного дела. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину после тщательной оперативной разработки.

По данным следствия, фигурант нашел в мессенджере объявление о продаже наркотиков, совершил оплату и получил координаты тайника в Южно-Сахалинске. После получения запрещенного вещества он вернулся в Невельск, где употребил наркотик вместе со своим знакомым. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а задержанный знакомый подозреваемого уже проходит медицинское освидетельствование.

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