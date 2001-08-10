Полиция Невельска задержала местного жителя за сбыт наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники ОМВД России по Невельскому району установили причастность 45-летнего горожанина к незаконному обороту наркотических средств. Мужчина использовал мессенджеры для поиска клиентов и систему тайников-закладок для распространения запрещенных веществ.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, оперативники получили информацию о причастности подозреваемого к наркоторговле в ходе расследования уголовного дела. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину после тщательной оперативной разработки.

По данным следствия, фигурант нашел в мессенджере объявление о продаже наркотиков, совершил оплату и получил координаты тайника в Южно-Сахалинске. После получения запрещенного вещества он вернулся в Невельск, где употребил наркотик вместе со своим знакомым. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а задержанный знакомый подозреваемого уже проходит медицинское освидетельствование.