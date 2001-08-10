В селе Троицком горела заброшенная ферма

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Троицкое Анивского района пожарные быстро справились с пожаром, вспыхнувшим на территории бывшей фермы. Возгорание мусора удалось локализовать менее чем за полчаса, угрозы для людей не возникло.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу 5 августа в 19:28. Уже через шесть минут расчет пожарно-спасательной части №52 прибыл на место. К моменту их приезда горел мусор на площади 20 квадратных метров внутри заброшенного здания.

Пожарные локализовали огонь к 19:52, а к 20:09 полностью ликвидировали возгорание. В операции участвовали пять сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Пострадавших нет, причина пожара пока устанавливается.