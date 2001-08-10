Госавтоинспекция Сахалина за сутки выявила 118 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине произошло одно ДТП с пострадавшим, а инспекторы ГИБДД выявили более сотни нарушений. Пять водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, еще девять управляли автомобилями, не имея на это права.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, в ходе профилактических рейдов сотрудники пресекли 118 нарушений ПДД. Среди них - девять случаев непредоставления преимущества пешеходам, пять отказов от использования ремней безопасности и девять фактов неправильной перевозки детей. Пять автомобилей нарушителей отправили на спецстоянку, а 12 водителей получили административные материалы за неуплату штрафов.

Отдельно инспекторы отметили работу стационарных камер, которые зафиксировали 2047 нарушений. Больше всего водителей (1772) превысили скорость, 98 проигнорировали ремни безопасности, а 33 выехали на встречную полосу. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений привлек к ответственности и трех автомобилистов, не пропустивших пешеходов на переходе.