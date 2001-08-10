На Камчатке Ключевской вулкан выбросывает бомбы на высоту до 500 метров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжается активная фаза извержения Ключевского вулкана. По словам ученых, фонтанирование лавы в кратере почти не прерывается, сообщает ТК "41 Регион".

Также происходят выбросы вулканических бомб на высоту до 500 метров над кромкой кратера. А высота пепловой колонны достигает 8 километров над уровнем моря.

Напомним, ранее также стало известно, что стекающая по склонам вулкана лава способна растопить ледник Богдановича. Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная.