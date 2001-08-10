Тихоокеанское
информационное агентство
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18:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке Ключевской вулкан выбросывает бомбы на высоту до 500 метров

На Камчатке Ключевской вулкан выбросывает бомбы на высоту до 500 метров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжается активная фаза извержения Ключевского вулкана. По словам ученых, фонтанирование лавы в кратере почти не прерывается, сообщает ТК "41 Регион".

Также происходят выбросы вулканических бомб на высоту до 500 метров над кромкой кратера. А высота пепловой колонны достигает 8 километров над уровнем моря.

Напомним, ранее также стало известно, что стекающая по склонам вулкана лава способна растопить ледник Богдановича. Его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков в русле реки Студеная.

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