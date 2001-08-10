Поронайские пожарные оперативно ликвидировали возгорание на крыше жилого дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайские пожарные оперативно справились с возгоранием на крыше многоквартирного дома на улице Октябрьская. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня и избежать человеческих жертв.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, сигнал о пожаре поступил в 3:10 утра 5 августа. Уже через пять минут расчеты пожарной части №32 прибыли на место происшествия. К их приезду огонь охватил 4 квадратных метра кровли и вентиляционные конструкции пятиэтажного дома.
Пожарные локализовали возгорание за 20 минут, а к 4:24 полностью ликвидировали его. На месте работали 6 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причину происшествия.
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