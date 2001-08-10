Жительница Сахалина попыталась отравить сожителя во время ссоры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство в Долинском районе Сахалинской области. 26-летнюю местную жительницу подозревают в попытке отравить своего сожителя.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 августа 2025 года в квартире на улице Пионерской. По версии следствия, женщина и мужчина распивали спиртные напитки, когда между ними возник конфликт. В разгар ссоры подозреваемая подмешала в алкоголь отравляющее вещество.

Потерпевший своевременно обратился за медицинской помощью, что спасло ему жизнь. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Специалисты выясняют, что именно за вещество использовала подозреваемая и что стало причиной конфликта между сожителями. Расследование уголовного дела продолжается.