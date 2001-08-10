Полиция Южно-Сахалинска задержала подростка за угон мотоцикла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Южно-Сахалинска задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в угоне мотоцикла. Инцидент произошел в ночь на 31 июля, когда 24-летний владелец обнаружил пропажу своего транспортного средства.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, подросток заметил припаркованный во дворе мотоцикл. Дождавшись, когда рядом никого не будет, он вскрыл замок зажигания специальными инструментами, снял блокировку с переднего колеса и скрылся на угнанном транспортном средстве. Ущерб владельцу составил 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно вычислили и задержали подозреваемого. Полиция уже вернула мотоцикл законному владельцу. В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ведомство напоминает гражданам о необходимости более внимательно относиться к сохранности своего имущества.