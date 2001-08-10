Сахалинка, решив подработать, потеряла 156 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Сахалина лишилась 156 тысяч рублей, поверив мошенникам, обещавшим легкий заработок. Полиция возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, 39-летняя женщина обратилась в полицию 4 августа. По ее словам, 30 июля в популярном мессенджере она увидела предложение о дополнительном заработке. Злоумышленники предлагали "работу" по выкупу товаров с маркетплейсов, гарантируя возврат денег и комиссионные за каждую операцию.

Первые переводы действительно возвращали с небольшим вознаграждением, что убедило потерпевшую в надежности схемы. Однако затем суммы начали резко увеличиваться. Когда женщина перевела 156 130 рублей, мошенники не только не вернули деньги, но и потребовали дополнительно 128 тысяч рублей. Только тогда сахалинка осознала, что стала жертвой обмана.

Несмотря на регулярные предупреждения о подобных схемах в СМИ и профилактические беседы на работе, женщина все же попала в ловушку мошенников. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Полиция анализирует переписку и банковские операции, чтобы установить личность злоумышленников.