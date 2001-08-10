В Сахалинской области за сутки потушили два пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние 24 часа в Сахалинской области пожарные ликвидировали два возгорания, обошлось без жертв и пострадавших. Спасателям потребовалось менее 15 минут, чтобы справиться с каждым из пожаров.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, первый инцидент произошел в 4:01 утра на улице Поповича в Южно-Сахалинске. Шесть пожарных на одной машине за 10 минут полностью потушили горящий мусорный контейнер.
Второй вызов поступил в 9:36 утра в Корсакове на улице Советская, где семь спасателей на двух автомобилях за 11 минут устранили возгорание кабеля в подвале жилого дома.
Специалисты отмечают оперативную работу пожарных подразделений. В обоих случаях пожарные прибыли на место в течение 3-8 минут после вызова. Ни в одном из происшествий не потребовалась эвакуация жильцов или дополнительная помощь медиков.
За отчетный период спасательные формирования не привлекали к ликвидации ДТП, а на водных объектах области не зафиксировали ни одного происшествия. Ведомство продолжает мониторить обстановку в регионе.
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