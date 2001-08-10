На Сахалине за сутки зафиксировали 2052 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно ДТП с двумя пострадавшими, а инспекторы ГИБДД выявили более 2 тысяч нарушений ПДД. Сотрудники дорожной полиции активно проводили рейды, в результате которых задержали трех нетрезвых водителей и 20 человек, управлявших машинами без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в Госавтоинспекции Сахалина, за 24 часа стационарные камеры зафиксировали 2052 нарушения, включая 1375 случаев превышения скорости и 438 отказов от ремней безопасности. Помимо этого, инспекторы лично выявили 172 нарушения, среди которых - 13 машин с тонировкой, 8 выездов на встречную полосу и 6 случаев неправильной перевозки детей.

Нарушителей ждут штрафы и эвакуация. Полиция отправила 10 автомобилей на спецстоянку, а 11 водителей привлекли за неуплату прежних штрафов. Также задержали пятерых автовладельцев, чьи машины имели опасные неисправности, например, нелегальные глушители.