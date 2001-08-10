На рейсах во Владивосток пассажиры устроили дебош
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники транспортной полиции Владивостока привлекли к административной ответственности трех пассажиров за нарушения общественного порядка во время авиаперелетов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УТ МВД России по ДФО, по материалам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
Инциденты произошли на рейсах, следовавших в столицу Приморья. Первый случай был зафиксирован на борту самолета "Красноярск - Владивосток", где 45-летняя жительница Хакасии курила в туалетной комнате, несмотря на запрет. По прибытии рейса женщину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Пассажирка признала нарушение, пояснив, что не смогла дождаться посадки.
Позже в аэропорту Владивостока (Кневичи) были доставлены двое мужчин 38 и 39 лет, летевших рейсом "Екатеринбург - Владивосток". Они вели себя агрессивно: нецензурно выражались в адрес экипажа и игнорировали замечания стюардесс и других пассажиров.
В отношении курившей женщины составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения). Мужчины привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
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