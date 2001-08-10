Следком на Сахалине ищет свидетелей аварии, в которой пьяный водитель сбил ребенка насмерть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холмским межрайонным следственный отделом следственного управления СК России по Сахалинской области (с дислокации в г. Холмске) расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления предусмотрено п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
По версии следствия, 31.07.2025 водитель автомобиля марки Subaru Legacy совершил наезд на несовершеннолетнюю, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному на участке автодороги в районе д. 111 "а" по ул. Колхозная, с. Яблочное, Холмского района, Сахалинской области, в результате чего последняя скончалась на месте происшествия.
Для полного и объективного расследования уголовного дела, в настоящее время следствие просит свидетелей и очевидцев вышеуказанного преступления, обратиться в Холмский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Сахалинской области по тел. 8-962-129-32-41 (старший следователь Зуева Людмила Александровна), либо обратиться лично в дежурную часть полиции ОМВД России "Холмский" по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Школьная, д. 27.
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