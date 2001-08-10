Южносахалинец повторно сел за руль без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело против местного жителя, который повторно сел за руль без водительских прав. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, 33-летнему нарушителю теперь грозит наказание по уголовной статье.

24 июля 2025 года сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов. Водитель не смог предъявить права, а последующая проверка показала, что он никогда не получал водительского удостоверения. Более того, как выяснили полицейские, в декабре 2024 года этого же гражданина уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Мировой судья тогда назначил нарушителю штраф в 7000 рублей, но это не остановило его от повторного нарушения. Теперь отдел дознания УМВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264.3 УК РФ, что влечет за собой более серьезные последствия, чем административный штраф.