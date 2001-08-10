Южносахалинец повторно сел за руль без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело против местного жителя, который повторно сел за руль без водительских прав. Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, 33-летнему нарушителю теперь грозит наказание по уголовной статье.
24 июля 2025 года сотрудники ГАИ остановили автомобиль для проверки документов. Водитель не смог предъявить права, а последующая проверка показала, что он никогда не получал водительского удостоверения. Более того, как выяснили полицейские, в декабре 2024 года этого же гражданина уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Мировой судья тогда назначил нарушителю штраф в 7000 рублей, но это не остановило его от повторного нарушения. Теперь отдел дознания УМВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 264.3 УК РФ, что влечет за собой более серьезные последствия, чем административный штраф.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:03 Сегодня На рейсах во Владивосток пассажиры устроили дебош
09:22 Сегодня На Сахалине за сутки зафиксировали 2052 нарушения ПДД
09:39 Сегодня В Сахалинской области за сутки потушили два пожара
10:03 Сегодня Сахалинка, решив подработать, потеряла 156 тысяч рублей
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
15:24 29 Июля Сахалинский фестиваль чтения впервые пройдет на четырех площадках региона
13:01 31 Июля Выставка о Чехове открылась в Долинском музее
11:03 30 Июля Сахалинская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве Европы
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Выбор редакции
- 14:20 Сегодня На Сахалине открыли выставку к Международному дню коренных народов
- 12:23 1 Августа Студенты СахГУ осваивают стрельбу из автомата Калашникова
- 13:01 31 Июля Выставка о Чехове открылась в Долинском музее
- 11:03 30 Июля Сахалинская тяжелоатлетка завоевала золото на первенстве Европы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?