Сахалинские приставы выдворили группу нелегальных мигрантов за пределы России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники спецподразделения ФССП Сахалинской области выдворили за пределы России группу иностранных граждан, незаконно находившихся в стране. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, суд признал мигрантов виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ.

Согласно судебному решению, нарушители получили штрафы по 2000 рублей каждый с последующим административным выдворением. Среди выдворенных оказались граждане Китая, Узбекистана и Таджикистана. После вынесения приговора их поместили в Центр временного содержания, откуда сегодня под конвоем приставов доставили к границе.

С начала 2025 года сахалинские приставы уже выдворили 105 нелегальных мигрантов. Ведомство продолжает системную работу по выявлению и депортации иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России. В ближайшее время ожидаются новые этапы выдворения.