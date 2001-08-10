Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2025
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15:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские приставы выдворили группу нелегальных мигрантов за пределы России

Сахалинские приставы выдворили группу нелегальных мигрантов за пределы России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники спецподразделения ФССП Сахалинской области выдворили за пределы России группу иностранных граждан, незаконно находившихся в стране. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, суд признал мигрантов виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории РФ.

Согласно судебному решению, нарушители получили штрафы по 2000 рублей каждый с последующим административным выдворением. Среди выдворенных оказались граждане Китая, Узбекистана и Таджикистана. После вынесения приговора их поместили в Центр временного содержания, откуда сегодня под конвоем приставов доставили к границе.

С начала 2025 года сахалинские приставы уже выдворили 105 нелегальных мигрантов. Ведомство продолжает системную работу по выявлению и депортации иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России. В ближайшее время ожидаются новые этапы выдворения.

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