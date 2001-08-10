Сахалинские следователи раскрыли схему фиктивной легализации мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет предъявил обвинения группе из девяти человек, включая сотрудников миграционного отдела, в организации незаконного пребывания иностранцев на Сахалине. По данным следствия, преступная схема действовала почти три года и позволила незаконно легализовать около тысячи мигрантов.

Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК по Сахалинской области, среди обвиняемых - четверо сотрудников миграционного отдела УМВД, четверо местных жителей и гражданка иностранного государства. Им вменяют получение взяток (ч.3 ст.290 УК РФ) и организацию незаконной миграции организованной группой (ч.3 ст.322.1 УК РФ).

По версии следствия, с августа 2022 по июль 2025 года группа оформляла фиктивные трудовые договоры и регистрировала иностранцев без их фактического проживания. Один из сотрудников миграционной службы получил не менее 70 тысяч рублей за продление срока пребывания иностранных граждан. Сейчас правоохранители устанавливают точное количество незаконно легализованных мигрантов.

Двоих фигурантов уже взяли под стражу, остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбудили на основании материалов УФСБ по Сахалинской области. В ходе расследования следователи провели обыски по месту жительства всех участников преступной схемы.