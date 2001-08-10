Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2025
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Сахалинка, решив подработать, потеряла 156 тысяч рублей
11:18, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Курильчанка потеряла 4,3 миллиона рублей, "инвестируя" в драгоценные металлы

Курильчанка потеряла 4,3 миллиона рублей,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

55-летняя жительница Курильска перевела мошенникам более 4,3 миллиона рублей, поверив в обещания быстрого обогащения. Женщина стала жертвой финансовой аферы под видом инвестиций в драгоценные металлы.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, все началось с рекламы в интернете. Женщина зарегистрировалась на сайте компании "Web3", после чего ей позвонил якобы финансовый консультант. Он убедил пострадавшую вкладывать деньги в торговлю драгметаллами, гарантируя высокую прибыль.

С 30 июня по 25 июля 2025 года женщина перевела мошенникам 4 331 863 рубля, включая собственные сбережения и заемные средства. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция предупреждает граждан быть осторожнее с подобными "инвестиционными предложениями".

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