Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2025
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11:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

19-летняя сахалинка угнала машину и попала в аварию

19-летняя сахалинка угнала машину и попала в аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе полиция задержала 19-летнюю девушку по подозрению в угоне автомобиля. Пострадавшим оказался ее 30-летний сожитель, который обратился в полицию после исчезновения своей машины.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел 2 августа. Когда владелец автомобиля уехал в Южно-Сахалинск, девушка без его разрешения взяла ключи и отправилась в сторону села Первомайское. Не имея водительских прав, она не справилась с управлением и съехала в кювет.

После аварии подозреваемая бросила поврежденный автомобиль и скрылась с места происшествия. Полицейские быстро установили ее личность и место жительства. Сейчас по факту угона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Девушка дала обязательство о явке в правоохранительные органы.

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