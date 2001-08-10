Сахалинская библиотека проведет лекцию о творчестве Гиви Манткавы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 августа в Сахалинской областной библиотеке пройдет лекция о жизни и творчестве Гиви Манткавы. Мероприятие приурочено к 95-летию заслуженного художника РСФСР и состоится в рамках грантового проекта "Гиви Манткава. Вдохновлённый Сахалином".

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, лекцию проведет известный сахалинский искусствовед Раиса Горохова. Она расскажет о ключевых этапах творчества Манткавы - от графических серий 1960-х до монументальных полотен 1970-х, таких как "Нивхские лучники" и "Сбор черноплодной рябины"216. Гости увидят, как художник сочетал грузинские традиции с сахалинской тематикой, создавая уникальный стиль.

Мероприятие пройдет в конференц-зале на первом этаже библиотеки. Вход свободный, но организаторы рекомендуют уточнять детали по телефону +7 (4242) 45-25-548. Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему, 3 августа также запланирована пешеходная экскурсия по местам, связанным с биографией Манткавы в Южно-Сахалинске18.