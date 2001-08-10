Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже планшета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в краже планшета стоимостью 75 тысяч рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчина воспользовался невнимательностью своей бывшей сожительницы и продал забытый ею гаджет.

10 июля 25-летняя жительница города обратилась в полицию с заявлением о пропаже планшета. Потерпевшая пояснила, что оставила устройство в доме родителей бывшего сожителя во время переезда. Подозреваемый заметил забытый гаджет, но сознательно не сообщил об этом девушке, дождавшись ее окончательного отъезда.

Как установили следователи, мужчина продал планшет за 20 тысяч рублей и потратил деньги по своему усмотрению. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде.