На Сахалине за сутки потушили три пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области за прошедшие сутки зафиксировали три пожара, все - в муниципальных округах. Пожарные оперативно справились с возгораниями, не допустив жертв и серьезного ущерба.
В Смирныховском районе сигнал о пожаре поступил в 01:11 на улице Центральной. Через 4 минуты пожарные прибыли на место и обнаружили, что горит кровля торгового павильона. К 01:46 возгорание локализовали, а к 03:13 - полностью потушили на площади 80 квадратных метров. На тушении работали 6 специалистов и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Пострадавших и погибших нет.
В Углегорске в 10:32 поступило сообщение о возгорании в районе бывшего ЦБЗ. Огнеборцы прибыли за 8 минут и обнаружили, что на открытой территории горит мусор. К 10:45 пожар локализовали, а к 11:10 - ликвидировали на площади 10 квадратных метров. На месте работали 4 сотрудника и одна единица техники. Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, причиной возгорания, скорее всего, стал поджог или неосторожное обращение с огнём.
Спасательные службы не привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах за сутки происшествий не зарегистрировано. Обстановка в регионе остаётся стабильной.
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