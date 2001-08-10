На Сахалине за сутки потушили три пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области за прошедшие сутки зафиксировали три пожара, все - в муниципальных округах. Пожарные оперативно справились с возгораниями, не допустив жертв и серьезного ущерба.

В Смирныховском районе сигнал о пожаре поступил в 01:11 на улице Центральной. Через 4 минуты пожарные прибыли на место и обнаружили, что горит кровля торгового павильона. К 01:46 возгорание локализовали, а к 03:13 - полностью потушили на площади 80 квадратных метров. На тушении работали 6 специалистов и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Пострадавших и погибших нет.

В Углегорске в 10:32 поступило сообщение о возгорании в районе бывшего ЦБЗ. Огнеборцы прибыли за 8 минут и обнаружили, что на открытой территории горит мусор. К 10:45 пожар локализовали, а к 11:10 - ликвидировали на площади 10 квадратных метров. На месте работали 4 сотрудника и одна единица техники. Как рассказали ТИА "Острова" в ГУ МЧС России по Сахалинской области, причиной возгорания, скорее всего, стал поджог или неосторожное обращение с огнём.

Спасательные службы не привлекались к ликвидации дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах за сутки происшествий не зарегистрировано. Обстановка в регионе остаётся стабильной.