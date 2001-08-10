В Сахалинской области разыскивают свидетелей нападения на девушку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный комитет Сахалинской области обращается к жителям Невельска с просьбой помочь в расследовании нападения на несовершеннолетнюю. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следственном управлении, 31-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью 17-летней девушке.

По данным следствия, инцидент произошел 18 мая 2025 года возле кафе "Смак" в Невельске. Подозреваемый вступил в конфликт с несовершеннолетней и в ходе ссоры бросил в ее голову стеклянную бутылку. Бутылка разбилась, в результате чего потерпевшая получила травму. Сейчас Холмский межрайонный следственный отдел рассматривает это дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Следователи просят свидетелей происшествия связаться со старшим следователем Андреем Ползиковым по телефону 8-924-193-33-38 или лично посетить следственный отдел по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, д. 9, кабинет 101. Любая информация может помочь в объективном расследовании этого преступления.