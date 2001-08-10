Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2025
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Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
09:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли

Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 62-летнего жителя Корсакова, который выращивал на своем участке 63 куста конопли. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, изъятые растения образовали крупный размер по действующему законодательству.

Оперативники получили информацию о возможном выращивании запрещенных веществ на частном участке. В ходе проверки они обнаружили 63 куста конопли общей массой 370,1 грамма. Подозреваемый признался, что выращивал растения для личного употребления, зная о запрете такой деятельности.

Сотрудники ОМВД по Корсаковскому округу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере). Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде. Все изъятые растения направили на экспертизу. 

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