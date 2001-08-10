Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 62-летнего жителя Корсакова, который выращивал на своем участке 63 куста конопли. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, изъятые растения образовали крупный размер по действующему законодательству.

Оперативники получили информацию о возможном выращивании запрещенных веществ на частном участке. В ходе проверки они обнаружили 63 куста конопли общей массой 370,1 грамма. Подозреваемый признался, что выращивал растения для личного употребления, зная о запрете такой деятельности.

Сотрудники ОМВД по Корсаковскому округу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере). Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде. Все изъятые растения направили на экспертизу.