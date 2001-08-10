Житель Долинска пообещал соседке присматривать за котом и украл деньги и золото

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20-летний житель Долинска воспользовался доверием соседки и похитил из её квартиры деньги и ювелирные украшения на сумму более 130 тысяч рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, полиция задержала подозреваемого и вернула часть похищенного.

30 июля 64-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина рассказала, что оставила ключи от квартиры соседке, чтобы та кормила её кота во время отъезда. Однако сын соседки, 20-летний молодой человек, воспользовался ситуацией - он взял ключи под предлогом ухода за животным, но вместо этого устроил в чужой квартире романтический вечер.

После вечеринки злоумышленник похитил 95 тысяч рублей, 100 долларов США, а также золотые украшения - браслет, цепочку и кольцо с рубином. Как установили следователи, ювелирные изделия он продал в ломбарде за 57 тысяч рублей, а все вырученные средства потратил на личные нужды. Полицейские задержали подозреваемого и вернули потерпевшей часть украденного.