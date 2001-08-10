Малознакомый собутыльник оставил жителя Южно-Сахалинска без телефонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Южно-Сахалинска лишился двух дорогих телефонов после того, как пригласил малознакомого мужчину к себе домой. Подозреваемый, ранее судимый 36-летний местный житель, воспользовался доверием потерпевшего и похитил гаджеты, пока тот спал.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 30 июля 42-летний горожанин обратился в полицию с заявлением о пропаже двух мобильных телефонов общей стоимостью 51 тысяча рублей. Оперативники быстро вышли на след подозреваемого - им оказался 36-летний мужчина с криминальным прошлым.

По данным следствия, злоумышленник познакомился с потерпевшим возле его дома, после чего они решили выпить алкоголь. Хозяин пригласил нового знакомого в квартиру, где они продолжили распитие спиртного. Когда оба уснули, подозреваемый проснулся первым, заметил телефоны на подоконнике и похитил их. Позже он сдал устройства в комиссионный магазин, получив за них всего 1500 рублей. Уже на следующее утро полиция задержала его.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении.