На Сахалине осудили бывшего начальника отдела закупок транспортного учреждения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бывший начальник отдела закупок сахалинского транспортного учреждения получил 5,5 лет колонии за коррупцию. Суд доказал, что чиновник брал взятки на сумму свыше 10 миллионов рублей за содействие в заключении госконтрактов.
Как сообщили ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, с 2018 по 2024 год обвиняемый обеспечивал заключение выгодных контрактов на поставку судового оборудования и ускоренную оплату по ним. За это он получал денежные вознаграждения от заинтересованных лиц. Следствие установило, что чиновник также оказывал общее покровительство при проведении госзакупок.
Южно-Сахалинский городской суд признал экс-чиновника виновным по ч. 3 п. "в", ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах). Помимо лишения свободы, суд запретил осужденному занимать определенные должности в течение 3,5 лет и постановил конфисковать у него 10 миллионов рублей - сумму полученных взяток.
Оперативное сопровождение дела обеспечивали сотрудники УФСБ по Сахалинской области. Следователи собрали объемную доказательную базу, которую суд счел достаточной для вынесения обвинительного приговора. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.
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