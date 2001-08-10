Тихоокеанское
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10:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные потушили горящий автомобиль в Тымовском

Пожарные потушили горящий автомобиль в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тымовском пожарные за 16 минут ликвидировали возгорание автомобиля. Инцидент произошел 30 июля на улице Овражной - открытым пламенем горел легковой транспорт, площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве ГО, ЧС и ПБ, сигнал о возгорании поступил в 17:33. Уже через 4 минуты расчеты прибыли на место и начали тушить огонь. К 17:42 пожарные локализовали пламя, а к 17:49 полностью его ликвидировали.

В операции участвовали сотрудники ПСЧ №41 из поселка Тымовское. На месте работали 5 пожарных и одна единица спецтехники. Жертв и пострадавших нет. Специалисты пока не называют причину возгорания - дознание продолжается.

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