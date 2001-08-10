Тихоокеанское
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09:22, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники обманули пенсионерку из Долинска на 143 тысячи рублей

Мошенники обманули пенсионерку из Долинска на 143 тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

69-летняя жительница Долинска лишилась 143 тысяч рублей в результате изощренного мошенничества. Преступники, представившись сотрудниками "Роскомнадзора", Казначейства и прокуратуры, убедили пенсионерку предоставить доступ к своему смартфону и банковским операциям.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, аферисты начали с сообщения в мессенджере, где под предлогом "оцифровки данных" и "перерасчета пенсии" выманили у женщины коды подтверждения из СМС. Затем они заставили ее установить вредоносное приложение, которое дало злоумышленникам полный контроль над устройством.

На следующий день под дистанционным руководством мошенников пострадавшая через банкомат перевела им три платежа на общую сумму 143 тысячи рублей. После этого "кураторы" приказали удалить приложение, пытаясь скрыть следы преступления. К счастью, своевременное обращение к специалистам помогло восстановить доступ к "Госуслугам" и предотвратить оформление кредитов на имя пенсионерки.

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