Угроза цунами для Северо-Курильска снята

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели МЧС России сняли угрозу цунами для Северо-Курильского муниципалитета после мощного землетрясения. Специалисты обследовали жилые дома и социальные объекты, где зафиксировали повреждения коммунальной инфраструктуры и последствия подтопления.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области, волны цунами частично затопили территорию порта Северо-Курильска и прилегающие производственные площади рыбопромышленного предприятия "Алаид". Сотрудники экстренных служб оперативно отреагировали на обращения жителей о заблокированных дверях в жилых домах.

"Все последствия природного явления оперативно ликвидировали, угроза для населения миновала", - заявил начальник СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области Антон Прохоров. В настоящее время спасатели продолжают мониторить ситуацию в регионе.