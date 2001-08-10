Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2025
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Полиция Корсакова задержала местного жителя за выращивание 63 кустов конопли
09:10, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Корсакова повторно сел за руль в пьяном виде

Житель Корсакова повторно сел за руль в пьяном виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летний житель Сахалина вновь попался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчину остановили ночью 9 июля, когда он демонстрировал все признаки опьянения - от спиртного запаха до невнятной речи.

Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование с помощью алкотестера, который зафиксировал 0,885 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При проверке базы данных выяснилось, что водитель уже лишался прав за аналогичное нарушение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Сейчас нарушителю грозит более серьезное наказание, чем при первом аналогичном правонарушении.

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