Житель Корсакова повторно сел за руль в пьяном виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46-летний житель Сахалина вновь попался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчину остановили ночью 9 июля, когда он демонстрировал все признаки опьянения - от спиртного запаха до невнятной речи.

Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование с помощью алкотестера, который зафиксировал 0,885 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При проверке базы данных выяснилось, что водитель уже лишался прав за аналогичное нарушение.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Сейчас нарушителю грозит более серьезное наказание, чем при первом аналогичном правонарушении.