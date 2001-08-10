Подростки ограбили мужчину в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два несовершеннолетних жителя Южно-Сахалинска ограбили 31-летнего мужчину, отобрав у него 10 тысяч рублей и часы стоимостью 70 тысяч рублей. Конфликт начался со словесной перепалки и перерос в драку, после чего подростки скрылись с места преступления.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел 17 июля. Подозреваемые, 2007 и 2008 года рождения, сначала завязали разговор с потерпевшим, но затем между ними возникла ссора, которая привела к физическому столкновению. В ходе драки подростки вырвали у мужчины деньги и дорогие часы, после чего убежали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). В отношении обоих фигурантов суд избрал меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело уже передали по подследственности для дальнейшего расследования.