Житель Корсаковского района украл фрезер во время ремонта в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

37-летний житель Корсаковского района похитил фрезер стоимостью 40 тысяч рублей во время ремонта в Южно-Сахалинске. Полиция задержала подозреваемого, изъяла украденный инструмент и вернет его законному владельцу, а фигуранту грозит уголовная ответственность за кражу.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчина работал в одном из домов на улице Горького, устанавливая межкомнатные двери. Во время перерыва он заметил в подъезде фрезер, принадлежавший 50-летнему местному жителю, который в тот момент монтировал окна в соседней квартире. Подозреваемый неоднократно проверял, остался ли инструмент без присмотра, а после завершения работ забрал его с собой.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный инструмент уже изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу.