Тихоокеанское
информационное агентство
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08:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке за ночь произошло около 60 подземных толчков

На Камчатке за ночь произошло около 60 подземных толчков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За ночь на Камчатке произошло около 60 подземных толчков. Самый сильный - магнитудой 6,5, сообщает ТК "41 Регион".

При этом угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края значительного увеличения уровня воды не произошло. Специалисты накануне, 30 июля, обследовали ряд зданий - все без значительных повреждений.

Помощь спасателей потребовалась серферам на берегу Халактырского пляжа. Из-за угрозы цунами их вывезли в безопасный район. Около 60 человек были эвакуированы спасателями.

Сегодня, 31 июля, осмотр зданий продолжится. ГУ МЧС России по Камчатскому краю работает в режиме повышенной готовности.

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