На Камчатке за ночь произошло около 60 подземных толчков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За ночь на Камчатке произошло около 60 подземных толчков. Самый сильный - магнитудой 6,5, сообщает ТК "41 Регион".

При этом угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края значительного увеличения уровня воды не произошло. Специалисты накануне, 30 июля, обследовали ряд зданий - все без значительных повреждений.

Помощь спасателей потребовалась серферам на берегу Халактырского пляжа. Из-за угрозы цунами их вывезли в безопасный район. Около 60 человек были эвакуированы спасателями.

Сегодня, 31 июля, осмотр зданий продолжится. ГУ МЧС России по Камчатскому краю работает в режиме повышенной готовности.