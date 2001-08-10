Тихоокеанское
информационное агентство
31 Июля 2025
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На Парамушире сохраняется угроза цунами
18:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Парамушире сохраняется угроза цунами

На Парамушире сохраняется угроза цунами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прибрежной зоне Парамушира все еще сохраняется угроза цунами, сообщает региональное агентство по делам ГО ЧС и ПБ.

В ближайшее время в Северо-Курильске начнется обследование зданий и коммуникаций на предмет повреждений.

Для оценки ситуации на месте и координации работ направил в район своего первого заместителя Сергея Байдакова. 

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