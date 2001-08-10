Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северо-Курильске зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,9. Власти немедленно объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения в безопасные зоны на возвышенных участках.

Сразу после подземных толчков пожарно-спасательная часть №53 города Северо-Курильск перешла в режим повышенной готовности. Руководство подразделения оперативно собрало личный состав, не находившийся на дежурстве, чтобы задействовать его в работе с аварийными и коммунальными службами. Дежурные караулы провели осмотр зданий и территорий с массовым пребыванием людей, включая школы, больницы и административные объекты, чтобы выявить возможные повреждения и предотвратить аварийные ситуации. Спасатели проверяют состояние инфраструктуры и готовы к реагированию на любые происшествия.

Одновременно активированы силы и средства мобильной группировки Сахалинской области. Эти подразделения предназначены для защиты населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Группировка находится в полной боевой готовности и может быть направлена в очаг ЧС в кратчайшие сроки. Все службы жизнеобеспечения региона находятся на контроле, обеспечивается устойчивое функционирование энергоснабжения, водоснабжения и связи. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении МЧС, эвакуация проходит организованно, жертв и разрушений на данный момент не зафиксировано, но режим повышенной готовности сохраняется.