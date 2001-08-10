ГИБДД Сахалина выявила 134 нарушения ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Однако, как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ведомства выявили 134 нарушения правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Особую тревогу вызывают факты управления транспортом в нетрезвом состоянии - инспекторы задержали 5 таких водителей. Еще 19 человек попались за рулем без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда. Среди других распространенных нарушений - тонированные стекла (10 случаев), технические неисправности автомобилей и непредоставление преимущества пешеходам.

"Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировали 2719 нарушений, - отметили в ГИБДД. - Больше всего водителей (1585) превысили скорость, 999 человек не пристегнулись ремнями безопасности". За все нарушения полиция составила административные протоколы, а 13 автомобилей отправили на штрафстоянку.