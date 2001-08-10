Тихоокеанское
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11:13, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

ГИБДД Сахалина выявила 134 нарушения ПДД за сутки

ГИБДД Сахалина выявила 134 нарушения ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Однако, как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, сотрудники ведомства выявили 134 нарушения правил дорожного движения в ходе профилактических рейдов.

Особую тревогу вызывают факты управления транспортом в нетрезвом состоянии - инспекторы задержали 5 таких водителей. Еще 19 человек попались за рулем без прав либо будучи лишенными водительских удостоверений по решению суда. Среди других распространенных нарушений - тонированные стекла (10 случаев), технические неисправности автомобилей и непредоставление преимущества пешеходам.

"Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за сутки зарегистрировали 2719 нарушений, - отметили в ГИБДД. - Больше всего водителей (1585) превысили скорость, 999 человек не пристегнулись ремнями безопасности". За все нарушения полиция составила административные протоколы, а 13 автомобилей отправили на штрафстоянку.

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