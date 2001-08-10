Следствие проверяет обстоятельства гибели мужчины в поселке Гастелло
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В поселке Гастелло Поронайского района обнаружили тело 58-летнего мужчины. Как рассказали ТИА "Острова" в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, в настоящее время следователи проводят доследственную проверку по этому факту.
Тело местного жителя нашли возле одного из домов на улице Спортивной. Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, но не обнаружили явных признаков насильственной смерти. Для установления точной причины гибели мужчины специалисты направили тело на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи Поронайского межрайонного следственного отдела продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки они примут процессуальное решение о дальнейших действиях.
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