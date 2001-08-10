В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о грабеже с насилием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 44-летнего местного жителя по подозрению в грабеже с применением насилия. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, мужчина избил знакомого и похитил его мобильный телефон стоимостью около 20 тысяч рублей.

По данным следствия, инцидент произошел во время совместного распития алкоголя возле одного из магазинов города. Когда у подозреваемого закончились деньги на спиртное, он решил завладеть телефоном 45-летнего знакомого. Для этого он ударил потерпевшего кулаком в лицо, выхватил гаджет и скрылся с места пребывания.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника и выяснили, что он сдал похищенный телефон в ломбард. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный с применением насилия". В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.