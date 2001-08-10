Полиция задержала южносахалинца за кражу одежды в торговом центре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полиция Южно-Сахалинска задержала 29-летнего местного жителя по подозрению в краже одежды из спортивного магазина. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, ущерб от противоправных действий составил более 21 тысячи рублей.
По информации правоохранителей, подозреваемый посетил один из торговых центров города, где выбрал несколько вещей для примерки. Воспользовавшись отсутствием продавцов, мужчина снял с товаров противокражные устройства и незаметно покинул магазин с похищенным.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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