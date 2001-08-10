Житель Сахалина потерял более миллиона рублей в финансовой афере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

63-летний житель села Березняки стал жертвой крупной финансовой аферы, потеряв более 1,1 млн рублей. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, пенсионер попался на уловку мошенников, предлагавших "выгодное" инвестирование в ценные бумаги.

Потерпевший увидел в интернете рекламу о заработке на биржевых операциях и перешел по ссылке. Ему позвонил человек, представившийся сотрудником финансовой биржи, и убедил установить специальное приложение. Под руководством злоумышленника мужчина переводил деньги на счета мошенников, веря, что они конвертируют рубли в доллары для торговли ценными бумагами.

К 7 июля на счету в приложении якобы накопилось 114 тысяч долларов, но при попытке вывести средства мошенники потребовали дополнительный взнос для "разблокировки счета". Только когда потерпевший попросил дочь взять кредит, она распознала схему обмана. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.